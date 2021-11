Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel prallen zusammen: Polizei bittet Unfallbeteiligten um Kontaktaufnahme

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach dem Zusammenprall der Außenspiegel zweier Autos am Mittwoch im Verlauf der Bünder Straße/Hansa Straße in Höhe "Neue Mühle" in Börninghausen bittet die Polizei den Fahrer eines grauen oder silberfarbenen Pkws, sich bei ihr zu melden.

Der 79-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs meldete sich bei der Polizei und berichtete, dass er mit seinem schwarzen VW Golf gegen 13.15 Uhr in Richtung Bünde unterwegs gewesen sei. In einer leichten Kurve im Bereich der Zufahrt zum "Bahnhof Neue Mühle", so der 79-Jährige, sei der Fahrer des entgegen kommenden Pkws auf seine Fahrspur geraten. Er habe dann beobachten können, dass der andere Wagen nach der Kollision nach rechts ausgewichen sei und in der Folge die Leitplanke touchiert habe.

Der Senior stoppte im Anschluss an der folgenden Einmündung zur Wehmerhorststraße. Dort tauchte der andere Unfallbeteiligte aber nicht auf. Auch eine Nachschau auf dem Streckenabschnitt brachte keine Erkenntnisse. Bei einer späteren Überprüfung der Unfallstelle durch die Polizei stellten die Beamten Lackabrieb an der Leitplanke fest. Der Fahrer des mutmaßlich beschädigten Pkws wird gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell