Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Stemwede-Dielingen (ots)

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Stemwede-Dielingen wurden Einsatzkräfte am Dienstagmittag gerufen. Vor Ort stellten die Beamten Beschädigungen an einem grauen Mercedes mit Osnabrücker Kennzeichen fest. Nach Angaben des Fahrers hatte er den Wagen gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Am Thie" abgestellt. Als er rund eine halbe Stunde später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine größere Beule am Heck des Pkws fest. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat in Lübbecke zu melden.

