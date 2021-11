Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleinwagen kippt nach Aufprall gegen Tieflader um

Porta Westfalica (ots)

Offenbar durch die tief stehende Sonne geblendet, hat eine 19-jährige Autofahrerin aus Porta Westfalica am Dienstagmorgen in Eisbergen einen am Fahrbahnrand abgestellten Tieflader übersehen. Ihr Kleinwagen, ein VW Up, geriet auf eine der am Heck des Lkw angebrachten Laderampen und kippte auf die Fahrerseite.

Ersthelfer halfen der unverletzten jungen Frau aus ihrem neben dem Lkw auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeug. Vorsichtshalber war neben der Polizei auch die Besatzung eines Rettungswagens zur Unfallstelle ausgerückt. Die 19-Jährige war laut den Beamten gegen 9 Uhr aus Richtung Lohfeld kommend auf der Eisberger Straße unterwegs, als es kurz hinter der Kreuzung mit der Fliederstraße zu dem Unfall kam.

