Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Liegerad von Pkw touchiert

Espelkamp (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 53-jährige Fahrer eines Liegerades aus Rahden bei einer Kollision mit einem Pkw am Freitagnachmittag in Espelkamp.

Eine 63 Jahre alte Mazda-Fahrerin war um kurz vor 15 Uhr auf der Ratzenburger Straße unterwegs und beabsichtigte die General-Bishop-Straße in nördliche Richtung zu überqueren. Unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem Liegerad, dessen Fahrer zuvor von der Vorfahrtsstraße nach rechts in die Ratzenburger Straße abgebogen war. Der Mazda touchiert dabei das mit einer Vollverkleidung versehene Liegerad am Heck, wodurch sich das Gefährt überschlug. Die Mazda-Fahrerin hatte eigenen Angaben zufolge das Rad offenbar nicht bemerkt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell