POL-MI: Kein Fahrrad ohne Nummernschild - Knapp 170 Fahrräder in Levern registriert

Stemwede (ots)

Die kostenlose Fahrradregistrierung auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Niederdorfstraße in Levern am vergangenen Donnerstag ist aus Sicht der Polizei sehr erfolgreich verlaufen.

So konnten die Mitarbeiter der Polizei insgesamt knapp 170 Räder codieren. Bei den Unterhaltungen, die die Beamten mit den Stemwedern führten, wurde deutlich, dass die kostenlose Registrierungsaktion "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" als willkommenes polizeiliches Angebot wahrgenommen wird. Besonderer Dank gilt seitens der Polizei nicht nur den genannten Radfahrerinnen und Radfahrern für deren Erscheinen, sondern auch dem Team des Edeka-Marktes für die hervorragende Zusammenarbeit.

Wer sein Fahrrad außerhalb der Registrierungstermine polizeilich erfassen lassen möchte, der kann dies auf den Polizeiwachen im Kreisgebiet tun. Hierfür wird neben dem Personalausweis, das Fahrrad und ein entsprechender Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) benötigt. Mehr Informationen gibt es unter der Internetseite unter www.minden-luebbecke.polizei.nrw.

