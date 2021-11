Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen Metallnashorn

Minden (ots)

Am Dienstag bemerkten Polizeibeamte bei einer Streifenfahrt auf der Straße "In den Bärenkämpen" eine mutmaßliche Sachbeschädigung an einem lebensgroßen Metallnashorn. Das zu einem kulturellen Projekt in Bärenkämpen gehörende Rhinozeros befand sich zu dieser Zeit liegend an der Einmündung zum Bayernring auf der dortigen Grünfläche.

Die Beamten gehen davon aus, dass Unbekannte das aus recyceltem Metall gefertigte Nashorn gewaltsam umkippten und so aus seiner im Boden befindlichen Verankerung rissen. In der Zwischenzeit konnte die Skulptur wieder aufgerichtet und fixiert werden. Unklar ist gegenwärtig, wann die Sachbeschädigung erfolgte.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

