POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Peine für den Zeitraum vom 25.09.2021, 20:00 Uhr- 26.09.2021,12:00 Uhr

Peine (ots)

Verkehrsdelikte:

Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Gemeinde Lengede Bei einer Verkehrskontrolle in der Ortschaft Lengede stellten die eingesetzten Polizeibeamten am Samstag, gegen 13.30 Uhr, fest, dass der 31-jährige Fahrzeugführer eines Seat nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Halterin hatte von diesem Umstand Kenntnis. Konsequenz: Untersagung der Weiterfahrt für den Fahrzeugführer. 2 Strafanzeigen.

Trunkenheit im Verkehr -Stadt Peine- Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Lengede führte seinen Mercedes auf der Gunzelinstraße in Peine. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Konsequenz: Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme, Untersagung der Weiterfahrt und Strafanzeige.

Zeugenaufruf für eine VU- Flucht in Lengede Am gestrigen Tag, gegen 16.45 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren in der Straße Bodenstedter Weg einen geparkten Pkw Daimler. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lengede unter der Tel. 05344 915670

Verkehrsunfall in Peine

Am heutigen Morgen, gegen 08.55 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Seat Arosa, Fahrer 50 Jahre alt, aus Peine und Motorradfahrer, 60 Jahre alt, aus Peine. Der Pkw-Fahrer fuhr von einem Grundstück, Im Bereich Schwarzer Weg, Buchenweg, in den fließenden Verkehr und stieß dabei mit dem Motorradfahrer zusammen, der stadteinwärts, fuhr. Der Kradfahrer wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Peine verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 4000.- Euro und am Krad von 1000.- Euro.

