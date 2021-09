Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 24.09.-25.09.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl Geldbörse

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger, Einkaufszentrum Zeit: Freitag, 24.09.2021, 16.00 Uhr Hergang: Eine 64 Jahre alte Frau meldete der Polizei den Diebstahl ihrer Geldbörse aus einem mitgeführten kleinen Rucksack. Die geschädigte Frau hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft auf und hatte den Diebstahl zunächst nicht bemerkt. Ermittlungen ergaben den Hinweis auf einen unbekannten 50 - 60 Jahre alten Mann mit einer auffälligen Behinderung am rechten Arm, der im Bereich des Einkaufzentrums gesehen wurde. Der Mann soll zudem eine weite schwarze Jacke getragen haben. Es entstand ein Schaden von 120.- EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise an das PK Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/8250 .

