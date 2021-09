Polizei Salzgitter

POL-SZ: Fahrzeugaufbrüche -Zeugenaufruf-

Peine (ots)

In der Nacht vom 23.09. auf den 24.09.2021 kam es im Peiner Stadtteil Vöhrum zu insgesamt fünf Diebstählen aus Fahrzeugen. Auf bislang unbekannte Weise haben die Täter die verschlossen abgestellten Autos der Marken VW und Audi geöffnet und verschiedene Fahrzeugteile professionell demontiert. Die Polizei bittet um Mithilfe:

- Sind evtl. in den Tagen zuvor Personen bemerkt worden, die sich in Wohngebieten "umgeschaut" haben. - Wer hat in der Nacht auffälliges bemerkt? - Wer hat unbekannte Fahrzeuge oder Personen festgestellt?

Zeugen, die auffällige Beobachtungen oder Feststellungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch an die Polizei Peine unter 05171-9990 gemeldet werden. Alternativ auch per E-Mail an af2@pk-peine.polizei.niedersachsen.de

