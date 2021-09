Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 25.09.-26.09.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ort: 38259 Salzgitter- Bad, Windmühlenbergstraße, Garagenhof Zeit: 24.09.2021 / 13:00 Uhr bis 25.09.2021 / 10:45 Uhr Zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag kam es durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti auf einem Garagenhof in der Windmühlenbergstraße. Hier wurden zwei Garagentore über die gesamte Breite mit zum Teil unleserlichen Schriftzügen in weißer Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Sachbeschädigung eines Pkw

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bergstraße Zeit: 24.09.2021 / 15:00 Uhr bis 25.09.2021 / 07:30 Uhr Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in der Bergstraße ein geparkter Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Neben Lackkratzern und einer Delle in der Beifahrertür, wurde auch der linke Scheibenwischer beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Engeroder Straße Zeit: 25.09.2021 / 19:15 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagabend festgestellt, dass der Führer eines E-Scooters, diesen ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum nutzte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

