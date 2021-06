Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub am Geroweiher

Mönchengladbach (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat gestern gegen 11.40 Uhr bei der Polizeidienststelle Alter Markt Strafanzeige erstattet, weil er Opfer eines Straßenraubes geworden sei. Bei der Anzeigenerstattung gab der alkoholisierte Mann an, dass er gegen 8 Uhr mit zwei jungen Frauen unmittelbar am Geroweiher auf der Wiese gesessen hätte. Die beiden Frauen hätte er zuvor am Hauptbahnhof kennengelernt.

Er habe dann plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen und noch kurz den Täter erblicken können. Dann sei er bewusstlos geworden. Nach Aufwachen habe er festgestellt, dass sein Rucksack mitsamt Inhalt geraubt worden sei.

Den Räuber beschrieb er wie folgt: ca. 30-jähriger Mann, 180-190 cm groß, kräftige Gestalt, dunkle Hautfarbe d. h. zentralafrikanischer oder südafrikanischer Phänotypus. Bekleidung: blaue Hose, schwarze Bomberjacke, grüne Adidas-Schuhe, goldene Sonnenbrille und viele goldene Ketten. Eine Beschreibung der beiden jungen Frauen liegt nicht vor.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich des Geroweihers Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung dieses Sachverhaltes hilfreich sein können? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161/29-0.(wr)

