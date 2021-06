Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch - Diverse Elektrogeräte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montag, 31. Mai, gegen 4.20 Uhr in ein Geschäft an der Pescher Straße ein. Vermutlich hebelte er die Eingangstür auf und entwendete diverse elektronische Geräte sowie Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell