Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmittag, 31. Mai, gegen 13 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Straße Am Reststrauch. Eine Autofahrerin touchierte einen stehenden Fahrradfahrer, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Der Unfall soll sich wie folgt zugetragen haben: Der Fahrradfahrer befuhr die Straße Am Reststrauch aus Richtung Wickrath kommend. In Höhe der Ausfahrt eines dortigen Geschäftsparkplatzes habe er laut eigener Aussage abgebremst, da er über die Einfahrt hinwegsetzen wollte, um auf der dafür vorgesehenen Spur auf den Parkplatz zu fahren. Dabei habe er ein grünes Auto heranfahren sehen, das für ihn offensichtlich nicht stehen bleiben wollte, so dass er auf dem Gehweg stehen blieb und wartete. Die Fahrerin des grünen Wagens soll angefahren sein und dabei das Rad touchiert haben. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Nach eigener Aussage schrie er der Fahrerin noch hinterher, diese soll aber nach kurzem Mindern der Geschwindigkeit ihre Fahrt fortgesetzt haben.

Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Mitte 40, blonde Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte, kräftige Statur, Raucherin. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell