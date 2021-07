Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifenstecher dank Zeugenhinweis gestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Spannbrink hörte eine Anwohnerin am Dienstag, 13.07.2021, ein lautes Zischen und entdeckte an einem Auto einen Mann. Polizeibeamte trafen wenig später auf den Tatverdächtigen, der auf einem Fahrrad und mit einem Brotmesser unterwegs war.

Gegen 00:55 Uhr hörte die Zeugin mehrmals ein lautes Zischgeräusch, dass von der Straße Spannbrink durch ihr geöffnetes Fenster drang. Vor einem Nachbarhaus erkannte sie einen knienden Mann an einem geparkten Pkw - daneben stand ein Damenfahrrad. Weil sie annahm, dass das Geräusch von ausströmender Luft aus Autoreifen stamme, sprach sie den Mann an. Daraufhin setzte sich der Unbekannte auf das ältere Damenrad und fuhr davon.

Streifenbeamte stoppten an der Potsdamer Straße einen 58-jährigen Bielefelder auf einem Damenrad, auf den die Beschreibung der Zeugin zutraf. Bei ihm entdeckten die Beamten ein Brotmesser und stellten es sicher. Nach der Anzeigenaufnahme durfte der polizeibekannte Mann seinen Weg fortsetzen. Er hatte am Spannbrink jeweils einen Autoreifen an insgesamt vier Autos beschädigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell