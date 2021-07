Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für handgreiflichen Ladendieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Ein Täter wehrte sich am Montag, 12.07.2021, nach einem Diebstahl an der Hansestraße. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Marktleiterin des Geschäftes bemerkte gegen 09:00 Uhr einen vermeintlichen Kunden, der in den Gängen des Ladens auf und ab ging und einen Einkaufswagen vor sich her schob. Sie beobachtete, wie der Mann sich mehrere Zigarettenschachteln einsteckte, den Einkaufswagen in Richtung Ausgang schob und ihn dort stehenließ. Als der Dieb mit den erbeuteten Zigaretten das Geschäft verließ, sprach ihn die Beobachterin an. Er reagierte aggressiv und stieß sie mehrfach gegen die Verglasung des Geschäftes, so dass sie leicht verletzt wurde. Ein auf dem Parkplatz stehender Mann aus Sendenhorst erkannte die Situation, eilte der Frau zur Hilfe und hielt den Täter fest.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Bielefeld insgesamt 15 Schachteln Zigaretten in den Jacken- und Hosentaschen. Die Beamten nahmen den Mann, gegen den ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet wurde, fest. Kriminalbeamte führten den 26-Jährigen dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell