Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kanalstraße in Bad Oeynhausen hat ein 45-jähriger Mann aus Löhne einen Polizeibeamten als Rassisten beschimpft.

Die Beamten hatten den Löhner am vergangenen Samstag gegen 19 Uhr gestoppt, da an dessen Fahrrad die Beleuchtung teilweise nicht funktionstüchtig war. Im Laufe des Gesprächs zeigte sich der 45-Jährige nicht nur uneinsichtig, sondern fiel zudem durch starken Geruch von Marihuana auf. Bei einer Nachschau in der von dem Mann mitgeführten Tasche wurden die Einsatzkräfte schnell fündig. Gegen den Löhner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell