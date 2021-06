Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Im Zeitraum 28.06.21, 15:30 - 15:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße "Brüchelweg" ein dort parkender PKW VW Passat, Farbe schwarz am linken hinteren Kotflügel/Radlauf beschädigt. Der PKW wurde möglicherweise beim Ausparken eines anderen Fahrzeugführers beschädigt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

