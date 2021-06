Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Grabschändung auf dem Konzer Waldfriedhof

Konz (ots)

In der Zeit von Samstag dem 26.06.2021, 19:00 Uhr und Sonntag 27.09.2021, 13:30 Uhr kam es zu einer Störung der Totenruhe und einem Diebstahl auf dem Waldfriedhof "Friedwald" in Konz-Roscheid. Unbekannte Täter rissen mehrere rosafarbene Beetpflanzen aus der Graberde einer Grabstätte. Außerdem entfernten der/die Täter eine Grabkerze aus der dazugehörigen Grablaterne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter Tel. 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.

