Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zweirad-Verkehrskontrolle der PI Saarburg

Trier (ots)

Am Sonntag, den 27.06.2021, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Saarburg eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des Zweiradverkehrs und Geschwindigkeit durchgeführt. Hierbei wurden Kontrollstellen an der B 268 Pellingen in Fahrtrichtung Trier, Höhe AS Krettnach sowie an der B 419 Nittel, OT Rehlingen in Fahrtrichtung Wincheringen eingerichtet.

Bei gutem Zweiradwetter konnten an der Kontrollstelle AS Krettnach 15 Motorräder kontrolliert werden, wobei erfreulicherweise lediglich bei einem Kraftrad verbotene, technische Veränderungen festgestellt werden konnten. Geschwindigkeitsverstöße der Zweiräder wurden keine festgestellt, jedoch verstießen im dortigen Bereich bei erlaubten 70 km/h vermehrt Pkw- Führer gegen die angeordnete Höchstgeschwindigkeit.

Die zweite Kontrollstelle wurde auf Grund des einsetzenden Regens keine Verstöße des Zweiradverkehrs festgestellt.

Hintergrund für die Kontrolle des Zweiradverkehrs bilden die im vergangenen Jahr im Dienstgebiet aufgenommenen, zum Teil schwerwiegenden Kraftradunfälle.

Die Polizeiinspektion Saarburg kündigt gleichzeitig vermehrte Kontrollen in diesem Bereich an.

