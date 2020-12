Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 27.11.2020 in den frühen Nachmittagsstunden die Fahrertür eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW auf der Parkfläche Am Adalbertplatz in Wilhelmshaven. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell