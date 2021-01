POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht vom 09.01.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Wassenberg, Birgelen - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Am Samstag, 09.01.2021 gegen 17:20 Uhr, befuhr ein männlicher, 54 jähriger niederländischer PKW-Fahrer die L117 aus Richtung Niederlande kommend in Fahrtrichtung Orsbeck. Zu diesem Zeitpunkt war ein 4 jähriger männlicher Radfahrer mit seinem 39 jährigen Vater auf einem angrenzenden Feldweg unterwegs. Die beiden Personen kreuzten die Fahrbahn der L117 und wurden vom besagten PKW erfasst und hierbei schwer verletzt. Beide Personen wurden mittels Rettungswagen in anliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beim Aufprall verletzte sich der PKW Führer ebenfalls leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

