POL-SH: Bernd Olbrich in Ratzeburg als neuer Behördenleiter eingeführt

Kiel (ots)

Der Leitende Polizeidirektor (LPD) Bernd Olbrich ist heute von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack in Anwesenheit von Gästen aus Verwaltung, Politik und Gesellschaft offiziell in sein Amt als Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg eingeführt worden. Die Aufgabe hatte er bereits im Mai übernommen.

An der Spitze der Behörde trägt Bernd Olbrich Verantwortung für die Landkreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack betonte, gemeinsam mit seinen etwa 700 Kolleginnen und Kollegen kümmere Olbrich sich damit künftig um die Sicherheit von knapp 450.000 Menschen. Das seien fast 15 % aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

Die Innenministerin würdigte Olbrichs bisherige 35-jährige Laufbahn, die ihn hervorragend auf die nun anstehenden Aufgaben vorbereitet habe: "Sie blicken auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Sie haben sich immer weiter- und fortgebildet und haben immer wieder neue Herausforderungen angenommen." Insbesondere die Kommunikation sei dabei eine besonders prägende Schlüsselqualifikation des 54-jährigen gewesen. "Ob im Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürger oder auch innerhalb unserer Landespolizei: Ich freue mich, in Ihnen einen Behördenleiter der Sprache und Worte zu haben," erklärte die Innenministerin.

Seine Verwendungen führten den 54-jährigen Bernd Olbrich seit dem Einstieg in den Polizeidienst im Jahre 1985 durch verschiedene Dienststellen in Schleswig-Holstein. So war Bernd Olbrich in verschiedenen Funktionen in der Bereitschaftspolizei in Eutin sowie in der damaligen Polizeiinspektion Lübeck tätig, dort unter anderem auch als Pressesprecher. Nach dem Aufstieg in den Höheren Dienst im Jahr 2001 war der gebürtiger Lübecker zunächst wieder an der Fachhochschule in Altenholz und in seiner Heimatstadt tätig, bevor er den Bereich Prävention und Pressearbeit der Landespolizei im Landespolizeiamt leitete. Anfang 2015 wurde Olbrich dann stellvertretender Leiter der Fachinspektion für Aus- und Fortbildung in Eutin. Anschließend arbeitete er als Leiter des Führungsstabes und stellvertretender Behördenleiter in Lübeck.

Die Amtseinführung im Rokokosaal des Kreismuseums Ratzeburg, unter Corona-Bedingungen im kleinen Kreis, besuchten neben offiziellen Würdenträgern auch langjährige berufliche Weggefährten des neuen Behördenleiters und seine Familie.

