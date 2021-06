Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Außenspiegel und Kopfstütze an einem Krankenfahrstuhl

Idar-Oberstein (ots)

Vom 26.06.2021 auf den 27.06.2021 wurden an einem Krankenfahrstuhl ein Außenspiegel sowie eine Kopfstütze durch unbekannte Täter entwendet. Der Krankenfahrstuhl befand sich zur Tatzeit auf einem an der Straße gelegenen Parkplatz im Heidensteil in Idar-Oberstein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 06781/5610 an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu wenden.

