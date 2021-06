Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 26.06.2021 auf den 27.06.2021, gegen 00.15 Uhr bemerkte die Polizeistreife der Polizeiinspektion Baumholder Feuerschein an einem Kinderkarussell auf dem Weihervorplatz in der Ringstraße in Baumholder. Bisher unbekannter Täter zündete einen am Wagen des Karussells angebrachten Desinfektionsspender an. Dieser verbrannte vollständig. Eine Gefahr zum Übergreifen des Feuers auf das Karussell bestand zu keinem Zeitpunkt.

Zeugen der Sachbeschädigung setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Baumholder unter der 06783-9910 in Verbindung.

