Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbrecher stehlen LED-Leuchten

Birkenfeld (ots)

In das Lager einer Firma für Sanitärbedarf in der Straße "Am Talweiher" drangen bislang unbekannte Täter am Sonntag, 27.06.2021, zwischen 01.30 Uhr und 22.30 Uhr ein. Die Täter entwendeten nach bisherigem Stand mehrere originalverpackte LED-Leuchten und benutzten zum Abtransport der Ware einen vor Ort vorgefundenen Gabelstapler, dessen Schlüssel sie mitnahmen. Beim Rangieren beschädigten sie in der Lagerhalle ein Geländer. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell