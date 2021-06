Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - drei Polizeibeamte verletzt

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Weinheim in die GRN Klinik gerufen, nachdem ein 24-jähriger Patient eine Tür der Notaufnahme beschädigt hatte. Dieser war zuvor, aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes eingeliefert worden. Aufgrund seiner andauernden Aggressionen sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei griff er die eingesetzten Beamten unvermittelt an und verletzte diese durch Faustschläge gegen den Kopf. Ein Beamter ging kurzfristig zu Boden, sodass dem Beschuldigten die Flucht gelang. Nachdem er sich vom Klinikgelände entfernt hatte, wurde er im Bereich der Einmündung B38 / Mannheimer Straße durch Mitarbeiter eines Rettungsdienstes gesichtet. Im Rahmen der Gewahrsamnahme, kam es erneut zum Angriff des 24-Jährigen in Form von Schlägen, Tritten, Griffen in den Intimbereich sowie zu Spuckattacken gegen die Beamten. Einen Beamten biss der Beschuldigte hierbei in die Hand. Zwei von drei verletzten Polizeibeamten mussten ihren Dienst verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Der Beschuldigte konnte festgenommen werden und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen.

