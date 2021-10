Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Einbruch in eine Lagerhalle

Werkzeugmaschinen entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

In der Zeit von Dienstag (26. Oktober 2021) um 17.00 Uhr bis Mittwoch (27. Oktober 2021) um 03.45 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Firmengelände einer Gartenbaufirma an der Grefrather Straße ein. Durch ein Fenster brachen die Unbekannten dann in eine Lagerhalle auf dem Gelände ein und entwendeten zwei Werkzeugmaschinen der Marke Makita. Weiterhin beabsichtigten die Diebe noch, verschiedene Kupferkabel zu stehlen, diese blieben aber in der Nähe des Einstiegsfensters zurück. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte der Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

