Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Aufbruch eines VW Caddy

Werkzeugmaschinen gestohlen

Weeze (ots)

In der Zeit von Dienstag (26. Oktober 2021) um 18.00 Uhr bis Mittwoch (27. Oktober 2021) um 07.45 Uhr schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines VW Caddy ein. Der Wagen war auf einem Hotelparkplatz an der Bahnstraße abgestellt. Anschließend stahlen die Unbekannten fünf verschiedene, hochwertige Werkzeugmaschinen der Marke Makita inclusive Ersatzakkus aus dem Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

