POL-LB: Herrenberg-Haslach: Leitpfosten herausgerissen

Über eine Strecke von etwa 250 Metern, zwischen dem Stadtteil Haslach und dem Abzweig in Richtung eines Schotterwerks rissen noch unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Samstag mehrere Leitpfosten aus ihren Verankerungen. Hierdurch dürfte die Erkennbarkeit des Straßenverlaufs insbesondere in der Nacht beeinträchtigt gewesen sein. Ob es aufgrund dessen zu tatsächlichen Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 27408-0, zu melden.

