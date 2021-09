Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht in der Merklinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter PKW-Lenker, der am Samstag gegen 21.00 Uhr in der Merklinger Straße auf Höhe eines Discounters in Weil der Stadt in einen Unfall verwickelt war. Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte vom Parkplatz des Discounters nach links in die Merklinger Straße abbiegen und tastete sich langsam in Richtung Straße vor, bevor er anhielt. Der noch unbekannte Fahrer, der vermutlich eine dunkle, ältere Mercedes E-Klasse lenkte, kam beim Befahren der Merklinger Straße vermutlich zu weit nach rechts und streifte die Front des Mercedes des 50-Jährigen. Anschließend setzte der Unbekannte, der einen Beifahrer mit an Bord gehabt haben soll, seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. An dem Mercedes sollen Pforzheimer Kennzeichen (PF-) angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

