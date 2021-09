Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: Auseinandersetzung vor Bahnhofskneipe

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Samstag gegen 14.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern vor einer Bahnhofskneipe beobachtet haben. Ein 25 Jahre alter Mann soll einem 52-Jährigen zunächst eine Ohrfeige verpasst haben, so dass dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der 52-Jährige soll des Weiteren vom 25-Jährigen und dessen 28 Jahre alten Begleiter bedroht worden sein. Alle drei Männer dürften erheblich alkoholisiert gewesen sein und setzten sich nach der Auseinandersetzung wieder gemeinsam zum Rauchen an einen Tisch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell