Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall zwischen zwei E-Bike-Lenkern

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 11.40 Uhr auf einem geteerten Feldweg westlich der Landesstraße 1113 kurz vor Besigheim zu einem Unfall, bei dem zwei 49 und 53 Jahre alte E-Bike-Fahrer verletzt wurden. Der 49 Jahre alter Radler befuhr den Weg, der ein starkes Gefälle aufweist, während sich vor ihm der 53-Jährige befand. Als der hintere E-Bike-Fahrer bremste, verlor er vermutlich da die Straße nass und mit Laub bedeckt war, die Kontrolle über sein Fahrrad. In der Folge stürzte der 49-Jährige und prallte gegen den vorausfahrenden 53-Jährigen, der ebenfalls zu Fall kam. Der jüngere E-Bike-Lenker erlitt schwere Verletzungen, der ältere wurde leicht verletzt. Beide Männer wurde vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

