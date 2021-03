Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Muldencontainer von Schule über Nacht ausgebrannt

Freiburg (ots)

Aus unbekannter Ursache kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24./25.03.2021, zu einem Schwellbrand in einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Container. Dies wurde der Polizei am Donnerstag gegen 06.15 Uhr gemeldet. Der Muldencontainer gehört zu einer Schule in der Roggenbachstraße. Was ursächlich für die Brandentstehung war konnte in dem ausgebrannten Unrat nicht festgestellt werden. Vermutlich wurden aber heiße Abfälle darin entsorgt. Sachschaden entstand keiner, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gegenstände war nicht möglich.

