Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1185/ Schönaich: Motorradfahrer stürzen auf der Landesstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 22-Jähriger und eine 27-Jährige stürzten am Sonntag gegen 11:25 Uhr auf der Landesstraße 1185 (L1185) mit ihren Motorrädern und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 22-Jährige hatte die junge Frau auf der L1185 in Fahrtrichtung Schönaich auf Höhe "Rauhmühle" überholt, rutschte vermutlich aufgrund des zur Unfallzeit herrschenden Regens und kam ins Schleudern. Die 27-Jährige konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und schleuderte gegen den 22-Jährigen. Die 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während der 22-Jährige vor Ort versorgt wurde. Das Motorrad der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 10.000 Euro.

