Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Mofa gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein Mofa mit Zeitwert von etwa 1.200 Euro wurde am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr in der Tammer Straße in Eglosheim gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

