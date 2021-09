Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Kurzschluss bei E-Roller löst Brand aus - 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Etwa 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines mutmaßlichen Kurzschlusses an der Batterie eines E-Rollers am Samstag gegen 15:50 Uhr in der Zeisstraße in Ditzingen. Ein 34-Jähriger war gerade mit dem Abladen von E-Rollern beschäftigt, als ihm aus dem Gebäude dunkler Rauch entgegenkam. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr kein offenes Feuer mehr feststellen und lüfteten den Bereich. Vermutlich hatte sich an der Batterie eines dort abgestellten E-Rollers ein Kurzschluss gebildet und die Flammen griffen auf drei weitere E-Roller über. Das Untergeschoss wird von einer Firma zur Wartung und Aufbereitung von E-Rollern genutzt. Die Verrußungen müssen nun von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die Feuerwehr Ditzingen war mit 39 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell