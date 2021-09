Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Unbekannter spricht Kinder an

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann in der Leinfelder Straße in Enzweihingen, unweit des Bahnviadukts, zwei zwölfjährige Jungen angesprochen haben. Nachdem der Mann die Kinder aufgefordert haben soll, ihre Kleidung abzulegen, habe er einen der Jungen an der Hüfte berührt. Die Kinder flüchteten vor dem Unbekannten und vertrauten sich einer Person bei einem nahe gelegenen Hof an, der die Polizei verständigte. Die Kinder beschrieben den Mann, als um die 40 Jahre alt, schlank, unrasiert, etwa 180 cm groß, mit sehr kurzen, dunklen Haaren - nahezu glatzenartig. Er habe eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans und einen blauen Mund-Nasen-Schutz getragen. Zudem besteht der Verdacht, der Unbekannte könnte mit einem roten Mofa unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei des POlizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100-225, ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

