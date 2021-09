Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Motorradfahrer gestürzt

B 236 von Züschen nach Winterberg (ots)

Am 18.09.2021 um 16:20 Uhr befuhr ein 33 jähriger Motorradfahrer die B236 von Winterberg nach Züschen. Vor einer Rechtskurve überholt er einen Pkw. Beim Wiedereinscheren verliert er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallt er gegen die Leitplanke und zieht sich schwere Verletzungen zu. Der Unfallbeteiligte wird mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die B 236 war zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrades für ca. 1,5 Stunden in dem Bereich voll gesperrt. 18/9 Stra

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell