Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub

Arnsberg-Neheim (ots)

Am 18.09.2021 um 03:25 Uhr wurde ein 26 jähriger Geschädigter in Arnsberg-Neheim auf der Stembergstraße von drei unbekannten Männern überfallen. Es wurde nach Angaben des Geschädigten eine niedrige, 4 Stellige Summe an Bargeld geraubt. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. 18/9 Stra

