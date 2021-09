Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kindergarten beschmiert

Sundern (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Kindergarten auf der Michaelstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten eine rückwärtige Fassade mit Farbe beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen dem 10. und 15. September. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell