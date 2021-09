Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti an der Rochuskapelle

Brilon (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person im Bereich der Rochuskapelle gemeldet. An der Kapelle stellten die Beamten zwei noch feuchte Graffitis fest. Eine Zeugin hatte zuvor eine schwarz gekleidete Person mit schwarzen Haaren gesehen. Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein. Diese blieb jedoch ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell