Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Meschede (ots)

Am Mittwochnachmittag konnte ein 20 jähriger Tatverdächtiger im Bereich des Campus in Meschede vorläufig festgenommen werden. Er hatte sich zuvor mehreren Personen in schamverletzender Weise gezeigt. Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

mipa

