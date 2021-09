Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen auf Schulgelände

Arnsberg (ots)

Unbekannte Vandalen trieben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen auf dem Gelände des Laurentianums an der Klosterstraße. Die Täter beschädigten eine Scheibe sowie die Fassade der Sporthalle. Zudem versuchten sie eine Türklingel anzuzünden. Neben den Beschädigungen hinterließen die Täter ihren Müll auf dem Gelände. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

