Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern

Sundern (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Sunderner den Fahrradweg in der Straße "Gut Selmke" in Richtung Sundern, als er mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Die beiden Sunderner stürzten und der 60-Jährige verletzte sich schwer. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

