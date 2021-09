Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In den Rohbau eines Hauses auf der Straße "Windhäuser" brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Zwischen Samstag und Montag betraten die Täter die Baustelle des Gebäudes. Hier entwendeten sie einen Spanngurt, eine Leiter sowie ein etwa fünf Meter hohes Rollgerüst. Hinweise zu den Einbrechern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

