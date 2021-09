POL-ESW: Pressebericht vom 08.09.21 - 2

Polizei Eschwege

Beim Ausparken Pkw beschädigt (1); Schaden 1500 Euro

Gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr hat ein 47-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein stehendes Fahrzeug touchiert, als er im Bereich Schlossplatz rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Dabei entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 500 Euro am hinteren Stoßfänger. Das andere Fahrzeug wurde mit einem Schaden in der Beifahrertür in Höhe von 1000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Beim Ausparken Pkw beschädigt (2); Schaden 1000 Euro

Beim Ausparken vom Parkplatz des Impfzentrums in Eschwege im Südring hat ein 26-jähriger Autofahrer aus Sontra am Mittwochmorgen gegen 08.40 Uhr aus Unachtsamkeit den geparkten Wagen eines 53-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf beschädigt. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von je 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Thüringer Straße in Witzenhausen ist ein geparkter blauer Renault Scenic von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der 67-jährige Besitzer des Wagens meldete den noch nicht bezifferten Schaden am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr bei der Polizei in Witzenhausen, die nun wegen Unfallflucht ermittelt und Zeugen sucht. Hinweise unter 05542/9304-0.

