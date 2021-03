Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lahr (ots)

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagmittag gegen 11:15 Uhr in der Flugplatzstraße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 43-Jährige keinen Führerschein vorweisen und gab persönlich an, gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem BMW-Lenker untersagt und die Fahrzeugschlüssel der 49-jährigen Halterin übergeben. Gegen den Fahrer wird nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Auch die Fahrzeughalterin muss sich nun verantworten, da diese es zuließ, dass der 43-Jährige ohne Führerschein mit ihrem Auto am Straßenverkehr teilnahm. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell