Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Ein 47-jähriger Dacia-Fahrer missachtete am Sonntag die Vorfahrt eines Audi-Fahrers und setzte hierdurch die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der 47-Jährige war gegen 20:20 Uhr auf der Burdastraße in Richtung Montessori-Zentrum unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Kolpingstraße mit einem 32-jährigen Audi-Fahrer zusammenstieß. Verletzungen trug hiernach keiner der beiden davon, auch beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Verursacher räumte den Verstoß nach abgeschlossener Verkehrsunfallaufnahme ein. /bp

