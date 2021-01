Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (14.01.) wurde gegen 22:15 Uhr ein 24-jähriger Ford-Escort-Fahrer auf der Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hebborn angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die verwendeten Kennzeichen am Fahrzeug nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 24-Jährige war zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Beschuldigte gab an, dass er den Wagen von einem - derzeit im Gefängnis sitzenden - Bekannten erhalten hätte und stritt ab, von dem Diebstahl gewusst zu haben. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem Mann untersagt; Fahrzeug sowie Papiere wurden sichergestellt. Ob sich der 24-Jährige nun auch wegen besonders schweren Diebstahl von Kraftfahrzeugen verantworten muss, ist noch nicht abschließend geklärt. In jedem Fall aber kommt auf den Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zu. (mw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell