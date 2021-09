Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.09.21

Eschwege (ots)

Verkehrsunfall- Von Sonne geblendet

Eine 47-Jährige aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 14:24 Uhr, den "Schützengraben" in Eschwege und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Südring" abzubiegen. Nach ihren Angaben verlor sie von der Sonne geblendet die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen den erhöhten Bordstein der Fußgängerfurt, auf der das Auto dann zum Stehen kam. An der Furt entstand kein Schaden; das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt. Durch die ausgelösten Airbags wurde die Fahrerin im Gesicht leicht verletzt. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird gestern nachträglich angezeigt. Demnach wurde am 04.09.21, um 17:35 Uhr, in der Dorfstraße in Völkershausen ein schwarzer VW Golf von einem weißen Opel Vivaro beim Rückwärtsfahren angefahren und im linken Frontbericht beschädigt. An dem Golf entstand ein Schaden von ca. 1200 EUR. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern; der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden.

Gartentor aufgebrochen

Zwischen dem 02.09.21, 16:00 Uhr und dem 06.09.21, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück an der L 3239, gegenüber dem Abzweig nach Dudenrode. Hierzu wurde das Schloss des Gartentores "geknackt", um auf das Grundstück zu gelangen. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Diebstahl aus Wohnung

Zwischen dem 03.09,20:00 Uhr und dem 05.09.21, 08:00 Uhr kam es in einer Wohnung im Seniorenzentrum in der Döhlestraße in Eschwege zu einem Diebstahl von Goldschmuck. Unbekannte Täter betraten in diesem Zeitraum das Zimmer und entwendeten aus einem Schrank einen schwarzen Schmuckkoffer. In diesem befanden sich diverse Schmuckstücke unter anderem Goldringe und Halsketten. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Ein Tag später, am gestrigen Montagmorgen, wurde der Aufbruch eines Büroschrankes in einem Büro des Seniorenzentrums gemeldet. Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte den Schrank aufgehebelt und aus diesem eine geringe Anzahl an Briefmarken entwendet. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 04:44 Uhr ereignete sich vergangene Nacht ein Wildunfall auf der L 3251 in der Gemarkung von Herleshausen. Dabei wurde ein Reh von dem Pkw einer 44-Jährigen aus Herleshausen angefahren, wodurch ein Schaden von ca. 750 EUR an dem Fahrzeug entstand. Das Reh lief anschließend davon.

Zwischen Ulfen und Breitau wurde letzte Nacht, um 00:35 Uhr, ein Dachs von dem Pkw eines 50-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal angefahren. Der Dachs lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Seitlich mit Sattelzug kollidiert

Um 15:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die L 3389 von Roßbach in Richtung Kleinalmerode. Dabei beabsichtigte er einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen, der während des Überholvorgangs nach links über die Mittellinie fuhr. Der 21-Jährige musste dadurch nach links ausweichen, wodurch er mit dem Auto einen Leitpfosten touchierte. Die linke hintere Seite des Aufliegers prallte zudem noch gegen die rechte hintere Seite des Pkws, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr danach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei konnte den Fahrer, einen 29-Jährigen aus der Ukraine, im Zuge der Fahndung ermitteln.

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Zwischen dem 01.07.21 und dem 05.09.21, 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück "Der Heyerhof" in der Gemarkung von Hundelshausen. Dort musste der Geschädigte feststellen, dass sein Eingangstor beschädigt und ein Torflügel aus den Angeln gehoben wurde. Anschließend wurde versucht die Tür zur Holzhütte aufzubrechen. Trotz starker Beschädigungen an der Tür gelang ein Eindringen nicht, so dass man auf das Dach der Hütte ging, um über das Kaminrohr nach Innen zu gelangen, was jedoch auch scheiterte. Nach so viel Misserfolg wurde das Eindringen in die Hütte abgebrochen. Zurück blieb ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Ein silberfarbener VW Polo wurde zwischen dem 05.09.21, 15:00 Uhr und dem 06.09.21, 10:00 Uhr auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Unbekannte zerkratzten dabei beide Türen des Autos, das in der Straße "Am Epberg" in Gertenbach geparkt war. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

